PAK vs NZ T20 WC: 'बादशाह' बाबर का कमाल... सेमीफाइनल में जीत पर कप्तान का दीवाना हुआ पाकिस्तान

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने उस समय फॉर्म में वापसी की जब उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी. बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 53 रनों की पारी खेली. उनकी इस पारी का ही नतीजा था कि पाकिस्तान ने पांच बॉल बाकी रहते सात विकेट से मुकाबला जीत लिया. अब फाइनल में पाकिस्तानी टीम का सामना भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की विजेता टीम से होगा.

पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर कप्तान बाबर आजम समेत पूरी टीम के खिलाड़ी छाए हुए हैं. पाकिस्तान के पू्र्व क्रिकेटरों ने टीम को जीत की बधाई देने के साथ ही बाबर-रिजवान के खेल की जमकर तारीफ की है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान ने लिखा, 'बाबर आजम और टीम को शानदार जीत के लिए बधाई.'

Congratulations to Babar Azam and the team for a great win. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 9, 2022

शोएब अख्तर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'क्या प्रदर्शन है. क्या सेमीफाइनल मुकाबला था.'

जवाब में पाकिस्तान 'टीम ने पांच बॉल बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया. पाकिस्तान टीम की जीत के हीरो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रहे. रिजवान ने 57 और बाबर ने 53 रनों की पारी खेली. बाबर और रिजवान के बीच पहले विकेट के लिए 12.4 ओवर्स में 105 रनों की साझेदारी हुई जिसने मैच को एकतरफा बनाकर रख दिया.

What a performance. What a semi final. pic.twitter.com/2EMh0wxyty November 9, 2022

वसीम अकरम लिखते हैं, 'क्या क्लिनिकल प्रदर्शन था. टीम पाकिस्तान और निश्चित रूप से सभी पाकिस्तानियों को बधाई. अब फाइनल का मजा लेते हैं.'

Yay 😀 clinical performance congratulations 🥳 to team Pakistan 🇵🇰 and of course to all Pakistanis . Now let’s enjoy the finals . #PakvsNz #T20WorldCup2022 — Wasim Akram (@wasimakramlive) November 9, 2022

वकार यूनुस ने लिखा, 'पूरे राष्ट्र को बधाई. हम फाइनल में हैं.'

ALHAMDULLILAH 🤲🏻. Congrats to the entire Nation🇵🇰. We are in the Finals👏#T20WorldCup2022 #PakistanZindabad https://t.co/5vuw5Zh68w — Waqar Younis (@waqyounis99) November 9, 2022

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लिखा, 'जुनून, प्रतिबद्धता और अनुशासन. वेल डन टीम पाकिस्तान. बेहतरीन वापसी रही.'

Passion, commitment & discipline



Well done Team Pakistan 🇵🇰 for an incredible come back. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 9, 2022

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही थी और उसने 50 रनों के भीतर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद केन विलियमसन और डेरिल मिचेल के बीच 68 रनों की पार्टनरशिप हुई जिसके चलते कीवी टीम चार विकेट पर 152 रन तक पहुंच पाई. इस पार्टनरशिप के दौरान केन विलियमसन रन बनाने के लिए जूझते दिखाई दिए और उन्होंने 42 बॉल पर महज 46 रन बनाए. वहीं डेरिल मिचेल ने 35 बॉल पर नाबाद 53 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तान की ओर से शाहीन आफरीदी ने सबसे ज्यादा दो और नवाज ने एक विकेट लिया.