NZ vs PAK Semifinal T20 WC: 'मैं उन्हें पसंद करता हूं लेकिन...', धीमी बैटिंग के चलते ट्रोल हुए केन विलियमसन

टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सिडनी में आयेजित हुआ. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 152 रनों के स्कोर पर ही रोक दिया. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी इनिंग्स के दौरान ही तेजी से रन बनाने के लिए जूझते रहे. कप्तान केन विलियमसन ने तो काफी धीमी बैटिंग की और 42 बॉल पर महज 46 रन बना पाए. उन्हें शाहीन आफरीदी ने बोल्ड किया.

धीमी बैटिंग के चलते केन विलियमसन को खूब ट्रोल किया जा रहा है. कुछ फैन्स का मानना है कि विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट की तरह बैटिंग की. किसी ने केन की पारी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें काफी शानदार एवं कूल क्रिकेचर बताया. वहीं एक फैन ने लिखा कि केन विलियमसन को मैं पसंद करता हूं लेकिन आज नहीं. एक ने लिखा कि विलियमसन इस टूर्नामेंट के सबसे बेकार कप्तान हैं.

Kane Williamson was slow even by today's test standards! — Sunny (@runner_anir) November 9, 2022

Nothing is cooler and more attractive than a big comeback and today he is Kane Williamson....He just nailed it at big stage...what a comeback- 46 off 42 balls🔥😍 #NZvPAK pic.twitter.com/sW8j0XfTWw इस पार्टनरशिप के दौरान केन विलियमसन तो रन बनाने के लिए जूझते दिखाई दिए और उन्होंने सिर्फ एक चौका और एक छक्का लगाया. वो तो शुक्र हो डेरिल मिचेल का जिन्होंने थोड़ी तेज बैटिंग करते हुए 35 बॉल पर नाबाद 53 रन बनाए, जिसके चलते कीवी टीम चार विकेट पर 152 रन बना पाई. पाकिस्तान की ओर से शाहीन आफरीदी ने सबसे ज्यादा दो और नवाज ने एक विकेट लिया. November 9, 2022

Kane Williamson 2022, easily the worst tournament for a captain in WT20. — ARNOLD (@NeyDiction) November 9, 2022

Kane Williamson I Love You.. But Not Today ...#PakvsNz — Iraj~ 🌻 (@IrajEmanSid) November 9, 2022

Kane Williamson ko out nahi karna tha yaaar — 🦆 (@comicdoo_) November 9, 2022

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही थी और उसने पावरप्ले में ही दोनों ओपनर्स के विकेट गंवा दिए. फिन एलन जहां चार रन बनाकर शाहीन आफरीदी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए. वहीं 21 रनों की पारी खेलने वाले डेवोन कॉन्वे को शादाब खान ने रन आउट किया. आठवें ओवर की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स (6) भी नवाज का शिकार बन गए जिससे स्कोर तीन विकेट पर 49 रन हो गया. इसके बाद केन विलियमसन और डेरिल मिचेल के बीच 50 बॉल पर 68 रनों की स्लो पार्टनरशिप हुई.

डेरिल मिचले ने बचाई लाज