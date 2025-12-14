scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'खौफनाक था मंजर...', सिडनी फायरिंग में बाल-बाल बचे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, रेस्तरां में छिपकर बचाई जान

चश्मदीदों के अनुसार, शाम करीब 6:40 बजे दो हमलावर एक वाहन से उतरे और बोंडी पवेलियन के पास फायरिंग शुरू कर दी. यह हमला यहूदी समुदाय हनुक्का फेस्टिवल को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं.

Advertisement
X
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन आतंकी घटना के समय बोंडी बीच पर मौजूद थे (Photo- Social Media)
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन आतंकी घटना के समय बोंडी बीच पर मौजूद थे (Photo- Social Media)

एक रेस्टोरेंट में लॉक होना डरावना था... ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले में बाल-बाल बचे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के शब्द उस खौफनाक मंजर को बयां करने के लिए काफी हैं, जिसने रविवार शाम पूरी दुनिया को झकझोर दिया. यह हमला यहूदी समुदाय हनुक्का फेस्टिवल को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं.

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में गिने जाने वाले बोंडी बीच पर हुआ यह आतंकी हमला न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आया है, जहां खेल जगत के सितारे से लेकर आम नागरिक तक, हर कोई इस दहशत का गवाह बना.

माइकल वॉन उस समय बोंडी बीच इलाके में एक रेस्तरां में मौजूद थे, जब अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “बोंडी में एक रेस्तरां में लॉक होना डरावना था. अब सुरक्षित घर पहुंच गया हूं. आपातकालीन सेवाओं और उस व्यक्ति को धन्यवाद, जिसने आतंकवादी का सामना किया. प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं.” 

सम्बंधित ख़बरें

हनुक्का कार्यक्रम के दौरान हमले से सिडनी में फैली दहशत (Photo: AFP)
LIVE: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमले में 12 की मौत, PM मोदी बोले- यह मानवता पर अटैक 
syndey bondi beech firing
सिडनी में दहशत के बीच दिलेरी... फायरिंग कर रहे आरोपी को शख्स ने दबोचा, गन छीनकर शूटर पर ही तान दी, VIDEO 
Sydney Firing
सिडनी में यहूदी त्योहार के दौरान बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 की मौत की खबर 
Joe Root,Matthew Hayden
तो मैदान में न्यूड दौड़ते हेडन, रूट के शतक ने बचाया... इस IPL टीम ने तो मौज ले ली  
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer को लेकर BCCI ने बड़ा अपडेट दिया है! 

वॉन की यह प्रतिक्रिया उस दहशत की गवाही देती है, जिसमें आम नागरिक और पर्यटक फंस गए थे.

वॉन ने अपने पोस्ट में जिस व्यक्ति को धन्यवाद दिया है, उसकी जांबाजी का वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस शख्स ने शूटर को पीछे से दबोच लिया था और उसके हाथ से बंदूक छीन ली थी. इतना ही नहीं, उसने गन शूटर पर तान दी थी.

Advertisement

ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने आतंकी घटना दिया करार

ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने इस हमले को स्पष्ट रूप से आतंकी घटना करार दिया है. प्रीमियर ने बताया कि यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया और यह जांच “बहुत बड़ी, जटिल और शुरुआती चरण में” है. पुलिस के मुताबिक, हमले के वक्त कार्यक्रम में एक हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे.

घटनास्थल से एक वाहन भी बरामद किया गया है, जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) होने की आशंका जताई जा रही है. बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने बताया कि दो हमलावरों की पहचान हो चुकी है, जबकि तीसरे संदिग्ध की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि यह बदले की भावना का नहीं, बल्कि जांच को आगे बढ़ाने का समय है.

घटना के भयावह वीडियो आए सामने

रविवार को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के हवाई दृश्यों में बोंडी बीच पर ढके हुए शव, घायलों का इलाज करते आपातकालीन कर्मी और भारी पुलिस बल तैनात नजर आया. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने इस घटना को “चौंकाने वाला और बेहद पीड़ादायक” बताते हुए कहा कि प्राथमिकता लोगों की जान बचाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की है.

Advertisement

इस हमले पर इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते यहूदी-विरोधी माहौल को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि चेतावनियों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा यह भयावह हमला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement