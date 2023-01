Steven Smith Big Bash League: 1 गेंद पर बना डाले 16 रन, स्टीव स्मिथ ने फिर बल्ले से किया धमाका, Video

ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर इस समय बिग बैश लीग (BBL) का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में सोमवार (23 जनवरी) को होबार्ट हरिकेंस और सिडनी सिक्सर्स के बीच मुकाबला खेला गया. होबार्ट के बेलरीव ओवल में हुए मुकाबले में स्टीव स्मिथ पर सबकी निगाहें थीं और उन्होंने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए 33 गेंदों का सामना करते हुए 66 रनों की पारी खेली. इस दौरान स्मिथ ने छह छक्के और चार चौके जड़े. इससे पहले स्मिथ ने लगाताार दो मौकों पर शतकीय पारियां खेली थीं.

सिक्सर्स की पारी के दूसरे ओवर में एक हैरान करने वाला वाकया हुआ जब एक लीगल बॉल पर 16 रन बने. यह वाकया पारी के दूसरे ओवर में तीसरी गेंद पर हुआ और उस समय स्ट्राइक पर स्टीव ही स्मिथ थे. जोएल पेरिस की गेंद पर स्मिथ ने छक्का लगाया, साथ ही गेंद नो-बॉल भी थी जिसके चलते कुल सात रन जोड़े गए. पेरिस ने इसके बाद एक वाइड फेंकी जो फाइनल लेग में चौके के लिए चली गई. यानी कि अब तक 12 रन बन गए थे और दूसरी गेंद अबतक पूरी नहीं हुई थी. वाइड के चलते फ्री-हिट कायम रहा और स्मिथ ने गेंद को चौके लिए भेज दिया. स्मिथ ने ओवर की चौथी गेंद पर भी चौका लगाया. देखा जाए तो उस ओवर में कुल मिलाकर 21 रन बने.

