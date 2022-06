SL Vs Aus: मैदान श्रीलंका का और नारे ऑस्ट्रेलिया के...इतना प्यार देख खिलाड़ी भी चौंके! Video

श्रीलंका इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहां के लोगों के लिए एक-एक दिन काटना भारी हो रहा है. इस बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का दौरा किया और पूरी सीरीज़ खेली. बीते दिन ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका के बीच जब सीरीज़ का आखिरी वनडे खेला गया, इसके बाद स्टेडियम में जो नज़ारा देखने को मिला वह ज़बरदस्त था.

कोलंबो के स्टेडियम में हज़ारों लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा किया. पूरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया-ऑस्ट्रेलिया चिल्ला रहा था. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की ओर से एक वीडियो को ट्वीट किया गया है, जिसमें क्राउड ऑस्ट्रेलिया का स्पेशल तरीके से शुक्रिया अदा कर रहा है.

श्रीलंकाई फैन्स का ऐसा रिएक्शन देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान हो गए. ग्लेन मैक्सवेल फैन्स का ऐसा प्यार देख इमोशनल हुए, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही असमान्य था, मैं साथी प्लेयर्स से बात कर रहा था कि ये हमारे लिए स्पेशल फीलिंग है, हमने जिस तरह ग्राउंड का चक्कर काटा.

"We're generally the enemy" 😅



