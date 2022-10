South Africa T20 World Cup: हाय रे साउथ अफ्रीका की किस्मत... वर्ल्ड कप में बारिश भी बना देती है चोकर्स

South Africa T20 World Cup 2022: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता है. इस खेल का जनक इंग्लैंड को माना जाता है, लेकिन उसे भी अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के लिए 44 साल तक इंतजार करना पड़ा. मगर साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम रही है, जो वर्ल्ड कप में चौकर्स मानी जाती है.

वह इसलिए, साउथ अफ्रीका हमेशा से ही शानदार टीम रही है. कई बार उसे वर्ल्ड कप का दावेदार भी माना गया है, लेकिन वह सेमीफाइनल से आगे ही नहीं बढ़ सकी है. अफ्रीकी टीम हर बार सेमीफाइनल में आकर ही चौकर्स हो जाती है. मगर हर बार खराब प्रदर्शन के कारण ऐसा नहीं होता है. कई बार तो बारिश भी दुश्मन बनी है.

टी20 वर्ल्ड कप में पहला मैच बारिश से रद्द

यानी जब भी साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में या टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, तब बारिश विलेन बनी और अफ्रीका को हराकर बाहर कर दिया. यानी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो बारिश चौकर्स बना देती है. इस बार अफ्रीका टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं. यहां भी टीम अपने दो मैच बारिश के कारण गंवा चुकी है. हालांकि इनमें से एक वॉर्म-अप मैच था.

साउथ अफ्रीका को ग्रुप-12 में अपना पहला मैच जिम्बाव्वे के खिलाफ 24 अक्टूबर को खेलना था. बारिश के कारण मैच को 7-7 ओवर का किया गया. तब जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 79 रन बनाए. जबकि अफ्रीका ने 3 ओवर में ही 51 रन बना दिए थे. टीम यह मैच आसानी से जीतने के करीब थी, लेकिन बारिश आ गई और मुकाबला रद्द करना पड़ा. ऐसे में अफ्रीकी टीम के सामने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइ करने में मुश्किल आ सकती है.

🚨 NO RESULT



The stop-start nature of the game comes to an end as rain has the final say, despite our best efforts to chase down the target.#ZIMvSA #T20WorldCup #BePartOfIt pic.twitter.com/8JbCj342f0