Sourav Ganguly: लीजेंड्स लीग में हिस्सा लेंगे गांगुली? एक ट्वीट से मची हलचल, सौरव ने खुद बताया सच

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर सोशल मीडिया पर गजब का बज़ बना हुआ है. चर्चा थी कि सौरव गांगुली पूर्व क्रिकेटर्स की होने वाली मशहूर लीजेंड्स लीग क्रिकेट में हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद क्रिकेट फैन्स जोश में थे. लेकिन कुछ ही देर में सौरव गांगुली की ओर से सफाई दी गई कि यह एक फर्जी खबर है. ये पूरा कन्फ्यूजन कैसे हुआ और सौरव ने क्या कहा, जानिए...



अलग-अलग देशों के पूर्व क्रिकेटर्स को एक मंच पर लाकर लीजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत की गई थी. यहां तीन अलग-अलग टीमें खेलती हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर, युसूफ पठान, इरफान पठान, शेन वॉटसन, दिवंगत शेन वॉर्न समेत दुनिया के कई बड़े नाम अपना जलवा बिखेर चुके हैं.



बुधवार (20 जुलाई) को लीजेंड्स लीग क्रिकेट की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि 50 साल के सौरव गांगुली भी इस साल लीग का हिस्सा होंगे. ट्वीट में सौरव गांगुली की तस्वीर और अन्य जानकारियां साझा की गईं. ये ट्विटर अकाउंट वेरिफाइड नहीं है, लेकिन लीजेंड्स लीग क्रिकेट की आधिकारिक वेबसाइट पर इसी अकाउंट का लिंक अटैच है.



इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही जैसे सोशल मीडिया पर ये खबर फैली और फैन्स के रिएक्शन आने लगे. इसी बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से बयान जारी किया और इसका खंडन किया. सौरव गांगुली ने पीटीआई से कहा, ‘मैं लीजेंड्स लीग क्रिकेट का हिस्सा नहीं हूं. जो खबर है वह पूरी तरह गलत है.’

The @BCCI president @SGanguly99 to @PTI_News "I am not a part of any Legends League. The news is not true."#CricketTwitter