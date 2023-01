Shakib Al Hasan: बीच मैदान अंपायर पर चीख पड़े कप्तान शाकिब अल हसन, वाइड गेंद को लेकर बवाल, Video

बांग्लादेश के टी20 और टेस्ट कप्तान शाकिब अल हसन फिर सुर्खियों में हैं. अब शाकिब अल हसन बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के एक मुकाबले के दौरान वाइड बॉल नहीं मिलने पर गुस्से से लाल हो गए और अंपायर से जमकर बहस की. यह मुकाबला शाकिब की कप्तानी वाली फॉर्च्यून बारिशाल और खुलना टाइगर्स के दरम्यान शेर-ए बांग्ला स्टेडियम में खेला गया था.

फॉर्च्यून बरिशाल की पारी के 16वें ओवर में अंपायर ने रेजाउर रहमान राजा की गेंद को वाइड नहीं दिया. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने धीमी बाउंसर फेंकी और शाकिब को यकीन था कि गेंद उनके सिर के ऊपर से निकली है. हालांकि, अंपायर का ऐसा मानना नहीं था और इसे लीगल घोषित कर दिया. शाकिब अल हसन इस फैसले से हैरान रह गए.

शाकिब अल हसन पहले अंपायर पर चिल्लाए. फिर उन्होंने आक्रामक तरीके से अंपायर के पास जाकर अपना गुस्सा जाहिर किया. वो तो भला हो सिलहट टाइगर्स के कप्तान मुश्फिकुर रहीम का जिन्होंने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और चीजों को शांत करने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर इस वाकये का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

