Pak Vs Aus: लाहौर में शाहीन आफरीदी का कहर, एक ही ओवर में वॉर्नर-लैबुशेन को किया चलता

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pak Vs Aus) के बीच लाहौर में सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है. मेहमान टीम के लिए इस मैच की शुरुआत बेहद ही खराब साबित हुई. पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी ने एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया (Australia) के डेविड वॉर्नर और मार्नस लैबुशेन को चलता किया.



लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. लेकिन ये फैसला ही गलत साबित हुआ. पारी के तीसरे ओवर में शाहीन शाह आफरीदी ने पहले डेविड वॉर्नर और बाद में मार्नस लैबुशेन को आउट किया.

It’s Shaheen again! What a start🔥 Labuschagne out for a 🦆 #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/NhzpfFZYc8