IND vs SL: कप्तान रोहित शर्मा की उम्मीद पर खरे उतरे संजू सैमसन, एक ही ओवर में लूटे 23 रन

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया ने दूसरा मैच 7 विकेट से जीतकर तीन टी20 की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. दूसरे मुकाबले में श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन ने शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई.

धर्मशाला में शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 में श्रेयस ने नाबाद 74 रन, जडेजा ने नाबाद 45 और संजू सैमसन ने 39 रन की पारी खेली. इसी पारी के बदौलत संजू कप्तान रोहित शर्मा की उम्मीदों पर भी खरे उतरे हैं.

रोहित ने एक बार अपने बयान में संजू सैमसन को इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदार बताया था. रोहित शर्मा ने संजू सैमसन को लेकर कहा था कि उनके पास टैलेंट है, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरुरत है जो लंबे शॉट खेल सके. संजू उन सभी जरुरतों को पूरा करते हैं.

156 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की

संजू सैमसन को श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में भी मौका मिला था, लेकिन तब उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी. इस दूसरे मैच में उन्हें मौका मिला, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से भुनाया. संजू ने 25 बॉल पर 156 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 39 रन जड़ दिए. इस पारी में उन्होंने तीन छक्के और दो चौके जमाए.

