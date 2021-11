Sania Mirza, Shoaib Malik: ‘जिन लाहौर नी वेख्या…’, जब पाकिस्तान में सानिया के लिए लगे ‘भाभी-भाभी’ के नारे

Sania Mirza: भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा इन दिनों पाकिस्तान में हैं. सानिया मिर्ज़ा और उनके पति शोएब मलिक ने पाकिस्तान में अपना नया परफ्यूम लॉन्च किया है. इसी को प्रमोट करने के लिए शोएब-सानिया की जोड़ी अलग-अलग जगह जाकर प्रचार कर रही हैं. इसी सिलसिले में जब सानिया मिर्ज़ा लाहौर पहुंचीं, तब फैंस ने उनका स्वागत किया.



शोएब मलिक के साथ सानिया मिर्ज़ा इन दिनों अपने नए परफ्यूम का प्रचार कर रही हैं. कराची के बाद उन्होंने लाहौर का सफर किया, यहां एक इवेंट में सानिया-शोएब को देखने के लिए हज़ारों की भीड़ आई. इस दौरान फैंस ने सानिया मिर्ज़ा के लिए ‘भाभी-भाभी’ के नारे भी लगाए.



सानिया मिर्ज़ा ने यहां फैंस से बात भी की और कहा कि उन्हें पाकिस्तान में आकर फिर से प्यार मिला है, लोगों ने उनका दिल से स्वागत किया है. सानिया मिर्ज़ा ने इस दौरान लाहौर को लेकर बड़ी फेमस लाइन भी बोली, ‘जिन लाहौर नी वेख्या, ओ जम्या ही नहीं.’



Lahore welcomes Sania Mirza with Bhabhi Bhabhi chants. ❤️ pic.twitter.com/zGVTy5LP9b

Sania mirza well come in lahore pic.twitter.com/p9isTzQaCq