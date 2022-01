Ross Taylor ने टेस्ट करियर की आखिरी बॉल पर लिया विकेट, झूम उठे फैन्स, Video

Ross Taylor Last Wicket: किसी क्रिकेटर के लिए अपने करियर को अलविदा कहने का इससे बढ़िया पल क्या होगा कि उसे आखिरी बॉल पर विकेट मिल जाए और टीम मुकाबला जीत जाए. न्यूजीलैंड के लीजेंड बल्लेबाज रॉस टेलर के साथ ऐसा ही हुआ है, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रॉस टेलर ने बॉलिंग की और अपने करियर की आखिरी बॉल पर विकेट ले लिया.

बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच रॉस टेलर के करियर का आखिरी मैच था. टेस्ट मैच के आखिरी दिन जब बांग्लादेश के नौ विकेट गिर चुके थे, तब रॉस टेलर के हाथ में बॉल आई. और इसी के साथ इतिहास भी रचा गया.

What a way to finish the Test! @RossLTaylor takes his THIRD Test wicket to finish the Test inside 3 days at Hagley Oval. We finish the series 1-1 with @BCBtigers. #NZvBAN pic.twitter.com/2GaL0Ayapr