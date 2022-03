Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने टॉस जीतने पर किया ट्वीट, फैन्स ने कोहली को कर दिया ट्रोल

टीम इंडिया के नए कप्तान रोहित शर्मा ने जब से टीम की कमान संभाली है, वह लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं. खास बात यह भी है कि रोहित शर्मा के हक में टॉस भी चल रहा है उन्होंने अभी तक कई टॉस जीते हैं. इसी को लेकर मंगलवार को कप्तान ने ट्वीट किया, जिसके बाद लोगों को पूर्व कप्तान विराट कोहली की याद आ गई.



कप्तान रोहित शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मुझे सिक्के उछालना अच्छा लगता है, खासकर तब जब वह मेरे पाले में आकर गिरते हैं’.



I love coin tosses…especially when they end up in my belly! — Rohit Sharma (@ImRo45) March 1, 2022

रोहित शर्मा के इस ट्वीट के नीचे ही लोगों ने कमेंट करना शुरू किया और पूर्व कप्तान विराट कोहली को ट्रोल करने लगे. क्योंकि टॉस के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, टेस्ट हो या फिर वनडे-टी20, विराट कोहली ने बतौर कप्तान ज्यादा टॉस हारे ही हैं.



Me still trying to figure this out 😪 pic.twitter.com/PDRM3Pv3op March 1, 2022

कुछ लोगों ने तस्वीरें पोस्ट की और विराट कोहली के टॉस के वक्त मूड पर मीम बनाए. जबकि कुछ लोगों ने लिखा कि शायद ये अकाउंट ही हैक हो गया है. लोगों ने लिखा कि ये विराट कोहली के फैन्स ने ही हैक कर लिया है.

Pant trying to find the coin in Rohit’s belly https://t.co/jN7pV1Z9k3 pic.twitter.com/7Qb18nFSSY — Broncos 2021 (@2021_broncos) March 1, 2022

VIRAT KOHLI have some shame 👎 ... You are trying to degrade Indian captain by hacking his twitter handle 😠 ... #ShameOnKohli https://t.co/Af7fWGjwj8 — Ā S H Ī M 🦁 (@TwoSixtyFour45) March 1, 2022



हालांकि, अधिकतर लोगों को ट्वीट का मतलब ही समझ नहीं आया. क्योंकि उसमें सिक्का पेट में जाने की बात कही गई. ऐसे में यह किसी विज्ञापन से जुड़ा भी ट्वीट हो सकता है, जिसमें क्रिप्टिक भाषा का प्रयोग किया गया है.

आपको बता दें कि रोहित शर्मा टी-20 वर्ल्डकप के बाद टी-20 फॉर्मेट के कप्तान बने थे, लेकिन अब वह टीम इंडिया में तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए हैं. रोहित शर्मा के फुल टाइम कप्तान बनने के बाद भारत ने लगातार तीन टी-20 सीरीज क्लीन स्वीप की हैं, जबकि रोहित की अगुवाई में वनडे में भी भारत ने वेस्टइंडीज़ को हराया है.