Ind Vs Wi, ODI Series: कैप्टन रोहित शर्मा का नया मिशन शुरू, पंत-सूर्या के साथ पहुंचे अहमदाबाद

Ind Vs Wi, ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू सीजन की शुरुआत होने वाली है. 6 फरवरी को टीम इंडिया को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलना है. टीम इंडिया के लिए ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि रोहित शर्मा के फुलटाइम कप्तान बनने के बाद ये पहली सीरीज़ होगी.



नए कप्तान रोहित शर्मा अपनी टीम के साथ अहमदाबाद में जुटने लगे हैं. सूर्यकुमार यादव ने एक तस्वीर साझा की है, जिसमें रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और वह खुद हैं. तीनों ने ही अहमदाबाद रवाना होने से पहले ये तस्वीर साझा की.

Flying with the best 💯✈️ pic.twitter.com/88uJiAlxz8