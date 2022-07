Rilee Rossouw: रिली रोसो ने 36 बॉल में मचाई तबाही, अपनी टीम समरसेट को 191 रनों से जिताया

इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट हो, IPL हो या फिर BBL, क्रिकेट फैन्स ने टी20 फॉर्मेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाज देखी होगी. मगर इस बार एक साउथ अफ्रीकी प्लेयर ने टी20 फॉर्मेट में तबाही मचा देने वाली बल्लेबाजी कर फिर से फैन्स को रोमांचित किया है.

इस प्लेयर का नाम रिली रोसो (Rilee Rossouw) है, जिन्होंने इंग्लैंड में खेले जा रहे घरेलू टूर्नामेंट टी20 ब्लास्ट (Vitality Blast) में धमाका किया है. रिली रोसौ समरसेट टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने शनिवार को डर्बीशायर के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की.

रिली रोसो ने एक ओवर में 5 छक्के भी लगाए

Ind Vs Eng 2nd T20: टीम इंडिया में हुए इतने बदलाव, टॉस के वक्त कप्तान रोहित शर्मा भी भूले खिलाड़ियों के नाम

Rishabh Pant, IND vs ENG T20 Match: पंत का अनोखा अंदाज, जब इंग्लिश बॉलर के लिए बोले- 'बीच में आ रहा है, टक्कर मार दूं क्या'

WOW 😳



Rilee Rossouw scoring 3️⃣4️⃣ runs from an over 💪#Blast22 pic.twitter.com/3TY0uGnj58