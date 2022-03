Most Wickets in test cricket: रविचंद्रन अश्विन के पास एक और बड़ा मौका, टेस्ट विकेटों के मामले में डेल स्टेन को छोड़ेंगे पीछे

भारत और श्रीलंका (Ind Vs Sl) के बीच जारी बेंगलुरु टेस्ट में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं. सीरीज़ के इकलौते डे-नाइट टेस्ट (Day Night Test) में भारत तीसरे दिन ही जीत दर्ज कर सकता है. टीम इंडिया को सिर्फ श्रीलंका के नौ विकेट ही चाहिए. टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के पास भी एक बड़ा मौका है और वह टेस्ट विकेटों के मामले में एक रिकॉर्ड बना सकते हैं.



रविचंद्रन अश्विन के अभी टेस्ट क्रिकेट में 438 विकेट हैं, अगर वह इस पारी में दो विकेट और ले लेते हैं. तो साउथ अफ्रीका के लीजेंड डेल स्टेन को पीछे छोड़ सकते हैं, जिनके टेस्ट क्रिकेट में 439 विकेट हैं. रविचंद्रन अश्विन ने इसी मैच में टीम इंडिया के ग्रेट कपिल देव के 434 विकेटों का रिकॉर्ड भी तोड़ा था.



टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट (Most Wickets In Test Cricket)



• मुथैया मुरलीधरन- 133 मैच, 800 विकेट

• शेन वॉर्न- 145 मैच, 708 विकेट

• जेम्स एंडरसन- 169 मैच, 640 विकेट

• अनिल कुंबले- 132 मैच, 619 विकेट

• ग्लेन मैग्राथ- 124 मैच, 563 विकेट

• स्टुअर्ट ब्रॉड- 152 मैच, 537 विकेट

• कर्टनी वॉल्श- 132 मैच, 519 विकेट

• डेल स्टेन- 93 मैच, 439 विकेट

• रविचंद्रन अश्विन- 86 मैच, 438 विकेट



श्रीलंका के खिलाफ जारी इस सीरीज़ में रविचंद्रन अश्विन अभी तक 8 विकेट ले चुके हैं. मोहाली टेस्ट में उन्होंने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा था.



रविचंद्रन अश्विन का टेस्ट रिकॉर्ड देखें, तो उन्होंने 86 मैच की 162 पारियों में कुल 438 विकेट लिए हैं. इस दौरान अश्विन का औसत 24.23 का रहा है. अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 30 बार पारी में पांच विकेट, 7 बार मैच में दस विकेट लिए हैं.

अगर बेंगलुरु टेस्ट की बात करें तो टीम इंडिया ने पहली पारी में 252 रन बनाए और श्रीलंका 109 पर ही ऑलआउट हो गई. जबकि दूसरी पारी में भारत ने 303 का बड़ा स्कोर बनाया. मैच के तीसरे दिन श्रीलंका को 419 रनों की जरुरत है, जबकि भारत को 9 विकेट की जरूरत है.