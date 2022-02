PSL 2022 फाइनल नहीं खेलेंगे स्पिनर राशिद खान, अफवाहों पर बोले- मेरे लिए देश पहले

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2022 सीजन अब अपने खिताबी जंग के दौर में पहुंच गया है. इस सीजन की चैम्पियन टीम का फैसला 27 फरवरी को लाहौर में होगा. यह फाइनल मैच लाहौर कलंदर्स और डिफेंडिंग चैम्पियन मुल्तान सुल्तांस के बीच खेला जाएगा. कुछ खबरें सामने आई थी कि फाइनल खेलने के लिए अफगानिस्तानी प्लेयर राशिद खान को स्पेशल तौर पर बुलाया जाएगा.

हालांकि, अब इन खबरों पर राशिद खान ने ही सामने आकर खुलासा कर दिया है. उन्होंने कहा कि पीएसएल फाइनल खेलना बड़ी शानदार बात है, लेकिन देश पहले है. अभी देश के लिए खेलने को प्राथमिकता दूंगा.

बांग्लादेश दौरे पर हैं राशिद खान

दरअसल, राशिद खान पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं. हाल ही में बांग्लादेश दौरे के लिए उन्हें पीएसएल छोड़ना पड़ा था. वह फिलहाल अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही वनडे और टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. ऐसे में वह अपने देश के लिए ही खेलेंगे. बांग्लादेश सीरीज छोड़कर पीएसएल फाइनल खेलने नहीं आएंगे.

It would’ve been great to be part of @lahoreqalandars and play alongside lads in @thePSLt20 final.

I won’t be able to make it for the finals due to National Duty which is always a first priority.I wish my captain @iShaheenAfridi @sameenrana and team GOOD LUCK INSHALLAH ❤️ 🤲🏻