Ind Vs Sa, 3rd ODI: पवेलियन लौटते डि कॉक की बुमराह-राहुल ने थपथपाई पीठ, ट्विटर पर हो रही तारीफ

Ind Vs Sa, 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के क्विंटन डि कॉक ने शानदार शतक जड़ा. टीम इंडिया की बॉलिंग इस बार कुछ हदतक रंग में दिखी, इसके बावजूद डि कॉक ने कमाल किया. जब साउथ अफ्रीकी ओपनर आउट हुए तो भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान ने कुछ ऐसा किया, जिसकी लोगों ने जमकर तारीफ की.



क्विंटन डि कॉक ने भारत के खिलाफ रविवार को 124 रनों की पारी खेली, 36वें ओवर में डि कॉक को जसप्रीत बुमराह ने कैच आउट करवाया. जब डि कॉक वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे, उस वक्त कप्तान केएल राहुल ने उन्हें फिस्ट पंप किया और शानदार पारी के लिए बधाई दी. इसके अलावा टीम इंडिया के उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह ने भी डि कॉक की पीठ थपथपाई.

Watch this video of KL Rahul & Jasprit Bumrah when they appreciated Quinton de kock 👏❤️https://t.co/wqo0gQZJaK