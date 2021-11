Pak Vs Ban: रोमाचंक हुआ बांग्लादेश-PAK का मैच, दूसरी पारी में आया शाहीन आफरीदी का तूफान

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जारी चिटगांव टेस्ट इस वक्त रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. सोमवार को इस पहले टेस्ट का चौथा दिन है और बांग्लादेश की आधी टीम ऑउट हो गई है. पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज शाहीन आफरीदी की आंधी एक बार फिर देखने को मिली है. हालांकि, बांग्लादेश की टीम अभी भी पाकिस्तान पर 100 से अधिक रनों की लीड बना चुकी है.

बता दें कि बांग्लादेश ने पहली पारी में 330 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. बांग्लादेश को पहले शुरुआती झटके लगे थे, लेकिन बाद में मुश्फिकुर रहीम और लिटन दास की शानदार पारी के दम पर वह बड़ा स्कोर बना पाया. इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ओपनर आदिब अली ने शतक जड़ दिया.

Bangladesh finish day-three of the Chattogram Test with a lead of 83 (six second innings wickets in hand).

Top work by Pakistan bowlers in the final session led by @iShaheenAfridi 👏👏👏#BANvPAK #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/QXudaVAWI5