Hasan Ali Fight: ‘पर्सनल नहीं होना चाहिए...’, लाइव PC में PAK क्रिकेटर और पत्रकार भिड़े, Video

Hasan Ali Fight: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का नया सीजन शुरू होने से पहले खिलाड़ियों के ड्राफ्ट का ऐलान हो गया है. कई खिलाड़ियों ने अपनी टीम भी बदली है. इस बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो अपनी टीम के साथ हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस का है. इसमें हसन अली से एक पत्रकार ने सवाल किया, जिसपर वह भड़क गए.



पाकिस्तानी पत्रकार ने हसन अली से उनके टीम बदलने को लेकर सवाल करना चाहा, लेकिन हसन अली ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और अगले सवाल की ओर जाने लगे. तभी पत्रकार ने उन्हें फिर कहा कि पहले उनका सवाल सुन लें, अगर जवाब नहीं देना है तो ठीक है लेकिन सवाल सुन लें.

What happened to Hassan Ali?! What did @anussaeed1 say to him on Twitter? pic.twitter.com/C6vCFGINv0