Pak Vs Ban, Babar Azam bowling: बाबर आजम ने पहली बार की बॉलिंग, ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गए हैं. बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में एक ओवर फेंका. ये पहली बार हुआ कि बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग की हो, बस फिर क्या सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स बनाने शुरू कर दिए.



पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ढाका में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बाबर आजम की टीम मजबूत स्थिति में है. पाकिस्तान ने पहली पारी में 300 रन बनाए, जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी सिर्फ 87 रनों पर खत्म हो गई. इसी पारी के दौरान बाबर आजम ने भी एक ओवर डाला और सिर्फ एक रन दिया.



Name: Babar Azam Specialist in Cover drives, Part time bowling #BANvPAK pic.twitter.com/ccVwPXgQ52

बाबर आजम टीम के सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं और अब बॉलिंग करने भी आ गए. ऐसे में लोगों ने बाबर आजम की तारीफ की, साथ ही मजे लेने भी शुरू कर दिए. लोगों ने लिखा कि बाबर आजम सबकुछ कर रहे हैं, हर चीज़ में वही एक्सपर्ट बन गए हैं.

Babar Azam after Doing Batting , Bowling, fielding & Captaincy ;

May Expert Hoon mere ko Sab Ata Hai 😂🤩😎#BabarAzam #PSL7 #Cricket #PAKvBAN #PakvWI pic.twitter.com/UKhwcL9Ohr