Netherlands batter Ben Cooper Retirement: सिर्फ 29 साल की उम्र में इस क्रिकेटर ने किया संन्यास का ऐलान

क्रिकेट जगत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. नीदरलैंड के बल्लेबाज बेन कूपर (Ben Cooper) ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. चौंकाने वाला फैसला इसलिए हैं क्योंकि कूपर की उम्र महज 29 साल ही है. उनका क्रिकेट करियर 8 साल का रहा है.

इस लेफ्ट-हैंड बल्लेबाज कूपर ने कुल 71 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 1426 रन बनाए हैं. इस दौरान वे एक भी शतक नहीं लगा सके. कूपर का वनडे में 74 और टी20 में नाबाद 91 रन बेस्ट स्कोर रहा है. कूपर ने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ संन्यास का ऐलान किया. इस पोस्ट में कूपर ने टीम मैनेजमेंट, कोच और साथी प्लेयर्स को धन्यवाद दिया.

2013 में किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू

कूपर ने 2013 में कनाडा के खिलाफ वनडे से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसी साल कूपर ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से टी20 में भी डेब्यू किया था. उन्होंने अपना आखिरी मैच 22 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में खेला था. यह टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग मैच था. नीदरलैंड सुपर-12 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी.

Thanks to everyone who’s supported me throughout my journey with @KNCBcricket it’s been unreal but it’s time for me to move on in to the next stage of my life. pic.twitter.com/aBS8FPHmwC