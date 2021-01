पिता की मौत और नस्लीय कमेंट्स के बावजूद सिराज ने AUS में किया कमाल, शास्त्री का जज्बे को सलाम

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की और कहा कि सिराज ऑस्ट्रेलिया दौरे की खोज हैं. शास्त्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बॉलिंग अटैक की जिम्मेदारी सिराज ने जिस तरह से निभाई, उस लिहाज से वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के लिए खोज हैं. सिराज ने पिता को खोया, नस्लीय फब्तियां झेलीं, लेकिन इन सबके बावजूद वह टीम की धुरी बने रहे.'

सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित चार मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 13 विकेट हासिल किए. ब्रिस्बेन में खेले गए निर्णायक टेस्ट में सिराज ने एक पारी में पांच विकेट हासिल किए. सिराज एवं दूसरे युवा भारतीयों के शानदार प्रदर्शन के बूते भारतीय टीम 2-1 से सीरीज अपने नाम कर इतिहास रचने में सफल रही.

Find of the tour for shoring up the bowling attack the way he did - Mohd Siraj. He fought through personal loss, racial remarks and channelised them to find home in the team huddle 🇮🇳 pic.twitter.com/qkzpXgqQiX