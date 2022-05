Umran Malik: 'उमरान मलिक का टेस्ट टीम में सेलेक्शन हो लेकिन इस बात का ध्यान रखें', अजहरुद्दीन ने जताई चिंता

Umran Malik, Ind Vs SA T20 Series Team India: साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. रोहित शर्मा-विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है. जबकि केएल राहुल को इस टीम का कप्तान बनाया गया है.

टी20 टीम में कई बड़े नामों की वापसी हुई है, जबकि आईपीएल 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी मौका मिला है. अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया है. इस सीजन में हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल जैसे नामों को भी शामिल किया गया है.

उमरान का वर्कलोड मैनेज करना होगा: अजहरुद्दीन

उमरान की वापसी से पूर्व भारतीय दिग्गज मोहम्मद अजहरुद्दीन बेहद खुश हैं. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए खुशी जाहिर की है, साथ ही एक चिंता भी जताई है. अजहरुद्दीन ने उमरान को टेस्ट टीम में भी शामिल करने के लिए सपोर्ट किया है. साथ ही उमरान के वर्कलोड को मैनेज करने की भी बात कही है. वह इसलिए कि उमरान चोटिल ना हो जाएं और उनका करियर लंबा चल सके.

अजहरुद्दीन ने ट्वीट किया, 'उमरान मलिक टेस्ट टीम में भी सेलेक्ट होने के काबिल हैं. हालांकि उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह चोटों से परेशान हो सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि उन्हें वह पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो किसी तेज गेंदबाज को मिलता है.' बता दें कि उमरान आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं. मौजूदा सीजन में उन्होंने 14 मैच खेले, जिसमें 22 विकेट अपने नाम किए.

Umran Mailk deserves to be picked in test team. Managing his workload is critical, failing which he can succumb to injures.

Hope he is provided the support an express fast bowler needs.#UmranMalik #IPL2022