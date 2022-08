MI Emirates: UAE लीग के लिए मुंबई इंडियंस की टीम का ऐलान, पोलार्ड-ब्रावो समेत ये प्लेयर शामिल

मुंबई इंडियंस ने हाल ही में साउथ अफ्रीका और यूएई में होने वाली टी-20 लीग के लिए अपनी टीमों के बारे में जानकारी दी है. साउथ अफ्रीका में MI केपटाउन और यूएई में MI एमिरेट्स की टीमें मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का हिस्सा होंगी. यूएई टी-20 लीग के लिए मुंबई इंडियंस की MI एमिरेट्स ने कई प्लेयर्स को साइन किया है, जिसमें वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड भी शामिल हैं.

मुंबई इंडियंस एमिरेट्स द्वारा शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी गई. टीम ने अभी कुल 14 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है, इसमें चार खिलाड़ी वेस्टइंडीज़ के हैं. जबकि तीन इंग्लैंड, तीन अफगानिस्तान, एक स्कॉटलैंड, एक नीदरलैंड्स और एक-एक खिलाड़ी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड का शामिल किया गया है.



आपको बता दें कि आईपीएल की कई टीमों ने दुनिया के अलग-अलग देशों में हो रही टी-20 लीग में अपनी हिस्सेदारी ली है. मुंबई इंडियंस ने यूएई और अफ्रीकी लीग में टीम खरीदी है. इनके अलावा अफ्रीकी लीग में चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद समेत अन्य कुछ टीमों की भी हिस्सेदारी है.

Representing @MIEmirates at the IL T20 🇦🇪



Read more - https://t.co/XjRmpaAoEl#MIemirates #OneFamily @EmiratesCricket pic.twitter.com/V5nbQWD0FJ