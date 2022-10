WI vs SCO T20 World Cup: वर्ल्ड कप के मैच में बच्चा घायल, सिर के बल गिरा, देखें VIDEO

WI vs SCO T20 World Cup 2022: क्रिकेट मैच हो या अन्य कोई खेल, मुकाबले के बीच में मैदान पर कई अजीबो-गरीब चीजें देखने को मिलती हैं. हाल ही में जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आई थी, तब एक मैच के दौरान मैदान पर ही सांप निकल आया था. कई बार फैन्स भी अपने चहेते प्लेयर से मिलने के लिए मैदान पर दौड़कर आ जाते हैं.

मगर इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में एक मैच के दौरान मासूम बच्चा सिर के बल मैदान पर गिर गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. लोग बच्चे की सलामती के लिए दुआ करने लगे.

मैदान पर सिर के बल गिरा बच्चा

यह घटना क्वालिफाइंग राउंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेले गए एक मुकाबले के दौरान का है. बताया गया है कि बच्चा दौड़ रहा था, इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वह लौहे के पाइप से टकराकर मैदान पर सिर के बल गिर गया. यह सारा माजरा कैमरे में कैद हो गया और बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ.

इसी वीडियो पोस्ट पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (CA) के CEO निक हॉकली ने भी कमेंट किया. उन्होंने लिखा, 'उम्मीद है कि सब ठीक होगा. मैं इस समय होबार्ट में नहूीं हूं, लेकिन यह मान लीजिए कि बच्चा ठीक है.'

I hope this toddler is ok.. #T20WorldCup pic.twitter.com/xM38YyJ9GX