Ashes 2021, Joe Root: रूट के प्राइवेट पार्ट पर लगी बॉल, हंसते-हसंते लोटपोट हुए पोंटिंग, Video

Ashes 2021, Joe Root: एडिलेड में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिल रहा है. मैच का आखिरी दिन बचा है और इंग्लैंड के सामने 386 रनों का पहाड़-सा लक्ष्य बाकी है.

लेकिन मैच के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट जब बैटिंग कर रहे थे, तब उनके प्राइवेट पार्ट पर बॉल लगी. जिसके बाद उन्हें बैटिंग करने में काफी दिक्कत आई.



दरअसल, दूसरी पारी में जब जो रूट बैटिंग करने आए, तब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी. इसी बीच दिन का खेल खत्म होने से पहले जो रूट जब बैटिंग कर रहे थे, तब तेज़ी से बॉल उनके प्राइवेट पार्ट पर लगी. जिसके बाद वह दर्द से कराहने लगे और ग्राउंड पर ही लेट गए.

The presence of mind to shoo away the spider-cam >



Joe Root is always switched on 😂#Ashes pic.twitter.com/DbRd6lmj5G