Jasprit Bumrah, Ind Vs Sa: जहां से हुई थी 'बूम-बूम' करियर की शुरुआत, फिर वहीं पहुंचकर भावुक हुए बुमराह

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज के आखिरी मैच के लिए केपटाउन पहुंच गई है. टीम में मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं. बुमराह ने मैदान में उतरकर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. बुमराह इस स्टेडियम में आकर बेहद खुश और भावुक भी हो गए हैं.

दरअसल, बुमराह ने टेस्ट करियर की शुरुआत इसी मैदान से की थी. उन्होंने अपना डेब्यू टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में ही खेला था. बुमराह ने यह डेब्यू टेस्ट 5 जनवरी 2018 को खेला था. इस डेब्यू टेस्ट में बुमराह ने 4 (1 और 3) विकेट झटके थे.

मैदान पर लौटकर खास यादें ताजा हो गईं

केपटाउन में पहुंचकर बुमराह ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा- केपटाउन, जनवरी 2018- टेस्ट क्रिकेट में मेरे लिए यहीं से सबकुछ शुरू हुआ था. चार साल में, बतौर खिलाड़ी और एक व्यक्ति मैंने बहुत कुछ सीखा. इस मैदान पर वापस लौटकर बहुत सारी खास यादें ताजा हो गईं.

इस सीरीज में खास प्रदर्शन नहीं कर सके बुमराह

मौजूदा सीरीज में बुमराह खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. पिछले दो टेस्ट में बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में सिर्फ 6 विकेट ही झटके हैं. सेंचुरियन में खेले गए टेस्ट में बुमराह ने 5 विकेट लिए थे. यह मैच भारतीय टीम ने 113 रन से जीता था. दूसरा टेस्ट जोहानिसबर्ग में खेला गया, जिसमें बुमराह ने पहली पारी में सिर्फ एक विकेट लिया. दूसरी पारी में कोई सफलता हासिल नहीं कर सके. यह टेस्ट साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता. इस तरह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है.

Cape Town, January 2018 - is where it all began for me in Test cricket. Four years on, I’ve grown as a player and a person and to return to this ground brings back special memories. 😊 pic.twitter.com/pxRPNnqwBH