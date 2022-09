Jasprit Bumrah Injury: जसप्रीत बुमराह फिर हुए चोटिल, टी-20 वर्ल्डकप से पहले बढ़ गई टीम इंडिया की टेंशन!

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तिरुवनन्तपुरम में टी-20 सीरीज़ का पहला मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बॉलिंग का फैसला लिया है, लेकिन टॉस के वक्त टीम इंडिया को एक ऐसी खबर मिली जो टी-20 वर्ल्डकप से पहले काफी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं. भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह एक बार फिर चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से वह यह मैच नहीं खेल पाए.



टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त जानकारी दी की, जसप्रीत बुमराह को कुछ दिक्कत है इस वजह से वह ये मैच नहीं खेल पा रहे हैं. इसके बाद बीसीसीआई द्वारा जसप्रीत बुमराह को लेकर अहम अपडेट भी दिया गया.



बीसीसीआई द्वारा ट्वीट कर यह अपडेट दिया गया है कि जसप्रीत बुमराह के बैक में दर्द हुआ है, जिसकी वजह से वह पहला टी-20 मैच नहीं खेल पाए हैं. मंगलवार को प्रैक्टिस में जसप्रीत बुमराह को कमर में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से वह प्लेइंग-11 में वह नहीं चुने गए हैं.

🚨 UPDATE 🚨



Jasprit Bumrah complained of back pain during India's practice session on Tuesday. The BCCI Medical Team assessed him. He is ruled out of the first #INDvSA T20I.#TeamIndia