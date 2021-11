पोस्ट पर मचा बवाल तो इस बॉलर को देनी पड़ी सफाई, बोला- मैं तो शो-ऑफ कर रहा था...

बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ जयदेव उनादकट ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए वीडियो पर मचे बवाल पर सफाई दी है. जयदेव का कहना है कि उन्होंने सेलेक्टर्स पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि वह तो अपने प्रदर्शन का शो-ऑफ कर रहे थे.



अपनी सफाई में जयदेव उनादकट ने लिखा कि ये वीडियो मैंने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में अपने शानदार परफॉरमेंस का शो ऑफ करने के लिए डाला था. उनका इरादा किसी का भी अपमान करना या किसी खिलाड़ी की ओर इशारा करना नहीं था.

जयदेव ने आगे लिखा कि मेरे वीडियो पोस्ट करने का मतलब बस इतना था कि मैंने घरेलू सीरीज़ में जो बल्ले और गेंद से किया उसे लोगों के साथ शेयर कर सकूं क्योंकि ये कहीं पर टेलीकास्ट नहीं होने वाला था.



Shouldn’t we take things in a positive way & have mutual respect for everyone who’s reached this level in the sport? Typing a tweet can be easy, but reaching an elite level in a sport, in a country of a billion, is not! 🙌🏼