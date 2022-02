IPL 2022, Mega Auctin, Charu Sharma: 'कंधा सही होता तो शायद ऑक्शन में नहीं होता...', चारु शर्मा ने ऐसा क्यों कहा?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मेगा ऑक्शन में एक हादसे के बाद मशहूर टीवी प्रेजेंटर चारु शर्मा को नीलामी को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया था. ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स के स्टेज से नीचे गिर जाने के बाद चारु शर्मा ने नीलामी प्रक्रिया को संभाला. चारु शर्मा ने 'आजतक' से खास बातचीत के दौरान एक और खुलासा किया है.

'कंधा सही होता तो मैं गोल्फ कोर्स में होता'

मेगा ऑक्शन होस्ट करने वाले चारु शर्मा ने कहा कि अगर उनका कंधा सही होता तो वह गोल्फ के मैदान में होते और तब शायद वह ब्रजेश पटेल का फोन कॉल नहीं उठा पाते. चारु ने शनिवार को हुए घटनाक्रम के बारे में जारी देते हुए बताया कि वह उस वक्त लंच कर रहे थे और उनके घर में गेस्ट आए हुए थे. उसी वक्त IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने उन्हें फोन किया और उन्होंने फोन उठा लिया. चारु बताते हैं कि अगर वह गोल्फ के मैदान पर होते तो फोन नहीं उठा पाता, लेकिन उनके कंधे में कुछ दिक्कत की वजह से वह घर पर ही थे.

IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ने उन्हें कम से कम वक्त में ऑक्शन वेन्यू पहुंचने के लिए कहा था. चारु शर्मा ने बताया कि वह एक प्रोफेशनल ऑक्शनर भी हैं, इसलिए उन्हें इसमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा. ह्यूज एडमीड्स के बीमार होने के बाद चारु शर्मा ने मेगा ऑक्शन को आगे बढ़ाया. मेगा ऑक्शन के बाद गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने चारु का शुक्रिया अदा किया और सभी टीम के मालिकों और सपोर्ट स्टाफ ने भी चारु के लिए तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा किया.

Who all remember the exciting cricket coverage in DD Sports (4th Umpire) and Set Max in the mid 2000s, presented by this dynamic duo of Charu Sharma and Mandira Bedi! 🤩 #IPLAuction pic.twitter.com/APozKR661B