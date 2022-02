IPL 2022 Mega Auction, Hugh Edmeades: ऑक्शनर ह्यूज पर आया BCCI का बयान, प्रीति जिंटा समेत कई स्टार्स ने किया ट्वीट

IPL 2022 Mega Auction, Hugh Edmeades: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में चल रहा है, लेकिन पहले ही दिन शनिवार को नीलामी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. खिलाड़ियों की बोली लगवाने के दौरान ही अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स स्टेज से गिर पड़े.

ह्यूज के जल्द ठीक होने के लिए पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी की मालकिन प्रीति जिंटा, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और हर्षा भोगले समेत कई लोगों ने दुआएं की हैं.

घटना के बाद ह्यूज एडमीड्स को अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल, उनकी हालत ठीक है. आईपीएल मैनेजमेंट ने बताया कि ह्यूज की तबीयत हाइपोटेंशन के चलते खराब हुई. फिलहाल, उनकी हालत ठीक है. अब चारु शर्मा आज की नीलामी को आगे बढ़ाएंगे.

Mr. Hugh Edmeades, the IPL Auctioneer, had an unfortunate fall due to Postural Hypotension during the IPL Auction this afternoon.



The medical team attended to him immediately after the incident & he is stable. Mr. Charu Sharma will continue with the Auction proceedings today. pic.twitter.com/cQ6JbRjj1P February 12, 2022

यूसुफ और प्रीति ने भी दुआ की

यूसुफ पठान ने लिखा- नीलामी के बीच में ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स के स्टेज से गिरने का लाइव सीन देखना काफी डरावना रहा. उम्मीद है कि ह्यूज एडमीड्स सुरक्षित और ठीक होंगे. उनके लिए दुआएं करते हैं. वहीं, प्रीति जिंटा ने लिखा- उम्मीद करते हैं कि ह्यूज एडमीड्स ठीक होंगे. उनके लिए दुआएं करते हैं.

Scary scenes to watch the Auctioneer collapsing on live screen. Hope Hugh Edmeades is safe and alright. Prayers for his well being. #IPLAuction — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) February 12, 2022

Hope the IPL Auctioneer Hugh Edmeades is ok. A little prayer for him 🙏 #IPLMegaAuction2022 — Preity G Zinta (@realpreityzinta) February 12, 2022

Oh dear, hope he is well.... — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 12, 2022

बार्मी आर्मी ने भी प्रार्थना की

इंग्लैंड की बार्मी आर्मी ने भी वहां से अपनी दुआएं भेजी हैं. उन्होंने ट्विट किया- आईपीएल ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स के लिए प्रार्थना करते हैं. इनके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजी और पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद समेत बाकी फ्रेंचाइजीज ने भी दुआएं कीं.

Sending prayers to the IPL auctioneer Hugh Edmeades 🙏#IPLAuction — England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) February 12, 2022

We wish auctioneer Hugh Edmeades a swift recovery. The #IPLAuction will resume at 3:30pm after the Lunch Break. #OrangeArmy #ReadyToRise — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) February 12, 2022

हसारंगा की बोली के दौरान हुआ हादसा

दरअसल, आईपीएल 2022 सीजन के लिए मेगा ऑक्शन लगातार दो दिनों तक चलेगा. पहला दिन शनिवार यानी 12 फरवरी को रहा. इसी दिन नीलामी के दौरान ये हादसा तब हुआ था, जब श्रीलंका के वानिंदु हसारंगा की बोली लग रही थी. उस बीच बोली लगाते वक्त ही वह अचानक स्टेज से नीचे गिर गए. हालांकि, ताजा अपडेट है कि ह्यूज एडमीड्स बिल्कुल ठीक हैं और वह जल्द ही ऑक्शन में वापसी करेंगे. इस घटना की वजह से ऑक्शन में ब्रेक लिया गया था.