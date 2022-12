IPL 2023 Auction: ऑक्शन में तुरुप का इक्का तलाशेंगी टीमें! IPL में इस बार पूरा गेम बदल देगा ये नियम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 का मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को हो रहा है. सभी दस टीमें इसके लिए तैयार हैं और इस बार कुल 405 खिलाड़ियों की बोली लगनी है. ऐसे में टीमें ऑक्शन के लिए अलग-अलग रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन इस बार का ऑक्शन एक और वजह से स्पेशल होगा क्योंकि टीमों को यहां पर तुरुप के इक्के की तलाश होगी.

क्या होगा तुरुप का इक्का?

दरअसल, इस बार आईपीएल 2023 में एक नया नियम लागू किया जा सकता है. बीसीसीआई द्वारा आईपीएल में इस बार इम्पैक्ट प्लेयर का नियम लागू किया जाएगा. यह नियम मैच का पूरा मोमेंट किसी भी वक्त बदल सकता है.

इस नियम के मुताबिक किसी भी टीम को टॉस के वक्त ही अपने चार सब्स्टीट्यूट प्लेयर्स का नाम देना होगा, मैच के दौरान किसी एक खिलाड़ी को प्लेइंग-11 का हिस्सा बनाया जा सकता है. टीम को ऐसा पारी के 14वें ओवर से पहले करना होगा. यह सब्स्टीट्यूट प्लेइंग-11 का ही हिस्सा माना जाएगा, ऐसे में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग करने की छूट होगी.

