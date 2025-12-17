किस टीम की धार बढ़ी, किसके सामने दुविधा? IPL ऑक्शन के बाद अब कैसी दिखती हैं दसों टीमें

IPL 2026 मिनी ऑक्शन ने यह साफ कर दिया कि हर फ्रेंचाइजी की प्राथमिकताएं अलग थीं. किसी ने परंपरा तोड़ी, किसी ने स्थिरता को ढाल बनाया, तो किसी ने जोखिम को ही रणनीति बना लिया. बड़े पर्स, रिकॉर्ड बोलियां और चुपचाप किए गए स्मार्ट सौदे- ऑक्शन के बाद अब तस्वीर साफ है कि कौन-सी टीम संतुलित दिखती है और कहां अब भी सवाल खड़े हैं.

और पढ़ें

Chennai Super Kings: परंपरा से हटकर बड़ा दांव

₹43.40 करोड़ के भारी पर्स के बावजूद CSK ने अनुभव के बजाय युवाओं पर भरोसा जताया. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर ₹14.20 करोड़–₹14.20 करोड़ खर्च कर CSK ने अपनी पहचान से अलग रास्ता चुना. CSK के लिए अकील हुसैन और मैट हेनरी उपयोगी विकल्प हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर और गेंदबाज़ी में IPL अनुभव की कमी चिंता बनी हुई है.

CSK पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: ऋतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, मैट शॉर्ट

विकेटकीपर: संजू सैमसन, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा

ऑलराउंडर: शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्णा घोष, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, अमन खान, प्रशांत वीर

स्पिनर: नूर अहमद, राहुल चाहर

तेज गेंदबाज: खलील अहमद, नाथन एलिस, मैट हेनरी, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी

Royal Challengers Bengaluru: चैम्पियनन कोर, वही भरोसा

Advertisement

डिफेंडिंग चैम्पियन RCB ने बदलाव कम रखे. वेंकटेश अय्यर को ₹7 करोड़ में जोड़ना बड़ा वैल्यू पिक रहा. कोहली–पाटीदार के इर्द-गिर्द स्थिरता और हेजलवुड–यश दयाल की गेंदबाजी उन्हें फिर मजबूत दावेदार बनाती है.

RCB पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल

विकेटकीपर: फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स

ऑलराउंडर: जैकब बेथेल, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, रोमारियो शेफर्ड, सत्विक देसवाल, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल

स्पिनर: सुयश शर्मा

तेज गेंदबाज: भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, रसिक सलाम, मंगेश यादव, यश दयाल, जैकब डफी, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह

Sunrisers Hyderabad: बड़ा पर्स, सीमित आक्रामकता

SRH ने देर से कदम बढ़ाए. ₹13 करोड़ में लियाम लिविंगस्टोन इकलौता बड़ा नाम रहे. शमी के जाने से पेस में गैप और स्पिन में अनुभव की कमी दिखती है, हालांकि क्रेन्स फुलेत्रा ने नया फ्लेवर जोड़ा.

SRH का पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: ट्राविस हेड, अनिकेत वर्मा, आर स्मारन

विकेटकीपर: हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, सलिल अरोड़ा

ऑलराउंडर: लियाम लिविंगस्टोन, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, ब्राइडन कार्से, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, हर्ष दुबे, जैक एडवर्ड्स, शिवांग कुमार, क्रेन्स फुलेत्रा

स्पिनर: जीशान अंसारी, अमित कुमार

तेज गेंदबाज: ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, शिवम मावी, ओंकार तर्मले, शाकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे

Mumbai Indians: संतुलन ही पहचान

Advertisement

MI ने कम बोली लगाई, मगर समझदारी से. क्विंटन डी कॉक और अथर्व अंकोलेकर बेस प्राइस पर मिले. ऑलराउंडर्स की भरमार और बुमराह–बोल्ट की जोड़ी उन्हें खतरनाक बनाती है.

MI का पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, दानिश मालेवार

विकेटकीपर: रॉबिन मिंज, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक

ऑलराउंडर: शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड, कॉर्बिन बॉश, हार्दिक पंड्या, मिचेल सेंटनर, नमन धीर, राज बावा, तिलक वर्मा, विल जैक्स, अथर्व अंकोलेकर

स्पिनर: मयंक मार्कंडेय, एएम गजनफर, रघु शर्मा

तेज गेंदबाज: अश्वनी कुमार, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद इजहार

Kolkata Knight Riders: ग्रीन इफेक्ट

₹25.20 करोड़ में कैमरन ग्रीन... ओवरसीज़ रिकॉर्ड ने KKR की पहचान बदल दी. गहराई शानदार है, पर अजिंक्य रहाणे को इस पावर-पैक XI में फिट करना सबसे बड़ा प्रश्न है.

KKR का पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: अजिंक्य रहाणे, अंगक्रिश रघुवंशी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, रोवमान पॉवेल

विकेटकीपर: फिन एलन, तेजस्वी दहिया, टिम सिफर्ट

ऑलराउंडर: अनुकुल रॉय, कैमरन ग्रीन, दक्ष कमरा, रामदीप सिंह, रचिन रविंद्र, सार्थक रंजन, सुनील नरेन

स्पिनर: प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती

तेज गेंदबाज़: आकाश दीप, हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी, मथीशा पथिराना, मुस्ताफिजुर रहमान, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा

Rajasthan Royals: स्पिन मजबूत, ऑलराउंडर अधूरा

रवि बिश्नोई को ₹7.20 करोड़ में जोड़कर RR ने स्पिन समस्या सुलझाई. एडम मिलने से पेस गहराया, लेकिन ऑलराउंडर की कमी बनी रही.

Advertisement

RR का पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: लुअन-ड्रे प्रेटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, वैशव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, अमन राव

विकेटकीपर: ध्रुव जुरेल, रवि सिंह

ऑलराउंडर: डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, सैम करन, रियान पराग, युद्धविर सिंह

स्पिनर: रवि बिश्नोई, यश राज पुणजा, विघ्नेश पुथुर

तेज गेंदबाज: जोफ्रा आर्चर, क्वेना माफाका, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, सुशांत मिश्रा, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, बृजेश शर्मा

Punjab Kings: फाइनलिस्ट की शांत तैयारी

PBKS ने गैप-फिलिंग पर फोकस रखा. कूपर कॉनॉली और बेन ड्वार्शुइस कवर विकल्प हैं... कोर मजबूत है.

PBKS का पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: हरनूर सिंह, नेहाल वढेरा, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, श्रेयस अय्यर

विकेटकीपर: प्राभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद

ऑलराउंडर: अजमतुल्ला उमरजाई, बेन ड्वार्शुइस, कूपर कॉनॉली, हरप्रीत बरार, मार्को जानसेन, मार्कस स्टोनिस, मिशेल ओवेन, मुशीर खान, शशांक सिंह, सुर्यांश शेडगे

स्पिनर: प्रवीण दुबे, युजवेंद्र चहल

तेज गेंदबाज़: अर्शदीप सिंह, लॉक़ी फर्ग्यूसन, वैशाख व‍िजयकुमार, विशाल निशाद, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर

Delhi Capitals: विकल्प ही असली हथियार

DC का स्क्वॉड लचीला हैृ टॉप ऑर्डर से पेस अटैक तक कई प्लान मौजूद हैं.

DC का पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: पृथ्वी शॉ, करुण नायर, नीतीश राणा, पथुम निसांका, अशुतोष शर्मा, डेविड मिलर, समीर रिजवी, साहिल पराख

विकेटकीपर: केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, बेन डकेट

ऑलराउंडर: अक्षर पटेल, विपराज निगम, काइल जेमिसन, आकिब नबी, माधव तिवारी, टी विजय, अजय मंडल

स्पिनर: कुलदीप यादव

तेज गेंदबाज: मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी, दुश्मंथा चमीरा

Advertisement

Lucknow Super Giants: टॉप-हेवी, फिनिशर की कमी

डेविड मिलर के बाद भरोसेमंद फिनिशर नहीं मिला.जोश इंग्लिस पूरे IPL 2026 सीजन में उपलब्ध नहीं रहेंगे और पेस (तेज गेंदबाज) भी चोट के कारण पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं, जिससे टीम के लिए यह चिंता का विषय बन जाता है.

LSG का पूरा स्क्वॉड (IPL 2026)

बल्लेबाज: अब्दुल समद, आयुष बदोनी, मैथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, ऐडन मार्करम, अक्षत रघुवंशी

विकेटकीपर: ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, जोश इंग्लिस, मुकुल चौधरी

ऑलराउंडर: अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद

स्पिनर: दिग्वेश राठी, एम सिद्धार्थ

तेज गेंदबाज: आकाश सिंह, आवेश खान, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, एनरिक नॉर्किया, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, मयंक यादव, नमन तिवारी

ऑक्शन के बाद कोई भी टीम परफेक्ट नहीं, लेकिन KKR, MI और RCB सबसे संतुलित दिखती हैं. CSK और RR ने बड़े जोखिम लिए हैं, DC के पास सबसे ज्यादा विकल्प हैं और PBKS स्थिरता के दम पर आगे बढ़ेगी. अब असली कहानी मैदान पर लिखी जाएगी- क्योंकि IPL में ऑक्शन सिर्फ प्रस्तावना है, क्लाइमैक्स सीज़न तय करता है.





---- समाप्त ----