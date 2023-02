India vs England Women Match: पाकिस्तान की हार से टीम इंडिया को फायदा, जानिए टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का समीकरण

India vs England Women Match: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 सीजन में पाकिस्तान टीम को वेस्टइंडीज के हाथों 3 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. पाकिस्तान की हार के साथ भी सेमीफाइनल का समीकरण काफी हद तक क्लियर होता नजर आ रहा है. साथ ही इस हार से भारतीय महिला टीम को काफी फायदा पहुंचा है.

भारतीय टीम और पाकिस्तान एक ही ग्रुप-2 में हैं. इस ग्रुप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारने के बाद पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम 4 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड टीम 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज हैं. इंग्लिश टीम का नेट रनरेट काफी बेहतर है और उसने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है.

भारतीय टीम अपने ग्रुप में दुसरे नंबर पर है

पाकिस्तान टीम के अभी 3 मैचों में एक जीत के साथ 2 अंक हैं और वह चौथे नंबर पर काबिज है. वेस्टइंडीज ने अपने सभी 4 मैच खेल लिए हैं और वह 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है. अब भारतीय टीम को अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ 20 फरवरी को खेलना है.

यदि भारतीय टीम अपना यह मैच जीत जाती है, तो वह भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी. पाकिस्तान की हार के साथ ही इंग्लैंड की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो गई है. अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैच होना है. इस मैच में पाकिस्तान जीत जाती है, तब उसे भारतीय टीम की हार की दुआ करनी होगी.

यदि टीम इंडिया अपना आखिरी मैच हारती है, तब?

मगर टीम इंडिया का आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ है, इसमें भारतीय टीम के हार की उम्मीद बेहद कम है. मतलब अब ग्रुप-2 से सेमीफाइनल का समीकरण साफ है कि इंग्लैंड ने अपनी जगह पक्की कर ली है. जबकि भारतीय टीम अपना आखिरी मैच जीतते ही सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगी.

