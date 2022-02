IND vs WI 2nd ODI, Virat Kohli : मैदान पर खुलकर मजे कर रहे विराट, दूसरे वनडे में कैच पकड़ने के बाद किया गजब डांस

वनडे और टी-20 फॉर्मेट की कप्तान छोड़ने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर जमकर आनंद ले रहे हैं. कोहली बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वह फील्डिंग के दौरान मैदान में नाचते हुए नजर आए. विराट कोहली ने दूसरे वनडे में 18 रन बनाए, वह एक बार फिर से जल्दबाजी के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे. भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर दूसरे वनडे में बुरी तरह से फेल रहा.

कैच के बाद डांस

238 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज के लोवर ऑर्डर बल्लेबाज ओडियन स्मिथ लगातार भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरा बने हुए थे. बेहतर कप्तानी और फील्ड सेटिंग के दम पर भारतीय टीम ने स्मिथ को आउट किया. कोहली ने मिडविकेट पर ओडियन स्मिथ का शानदार कैच लपका. विराट इस कैच के बाद एक खास अंदाज में उस पल का आनंद लेते नजर आए. विराट कोहली ने कैच लेने के बाद एक अलग स्टाइल में मैदान में डांस करते हुए नजर आए.

This is why @imVkohli is the Greatest Dancer of all time! ❤️ pic.twitter.com/nMUpcxPJer