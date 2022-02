IND Vs SL T20: लखनऊ T-20 में श्रीलंका हुआ पस्त, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की लगातार 10वीं जीत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 62 रनों से हरा दिया है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था, जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 137 रन ही बना पाई. भारत ने इसी के साथ तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.



भारत की ये लगातार दसवीं टी-20 जीत है, जबकि कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भी टीम इंडिया की ये लगातार दसवीं टी-20 जीत है. ईशान किशन को शानदार पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला है.



ईशान-श्रेयस ने मचाया धमाल



टीम इंडिया की ओर से ओपनर ईशान किशन ने धमाकेदार 89 रनों की पारी खेली, कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने 111 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. ईशान किशन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मिले मौके को भुना नहीं सके थे, ऐसे में उनपर सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन इस बार वह टीम के भरोसे पर खरे उतरे.



अंत में श्रेयस अय्यर ने आकर 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बरसाए. श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 28 बॉल में 57 रन बनाए. श्रेयस ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए और दो छक्के लगाए. भारत ने 20 ओवर में 199 रन बनाए और सिर्फ दो ही विकेट खोए.

बॉलर्स ने दिखाया अपना जलवा



श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही, भुवनेश्वर ने पहली बॉल पर ही विकेट लिया और भारत को बेहतरीन शुरुआत दी. श्रीलंका ने शुरुआती 7 ओवर में ही अपने तीन विकेट गंवा दिए थे, इसके बाद एक साझेदारी हुई. लेकिन भारत द्वारा दिए गए बड़े लक्ष्य के आगे श्रीलंका की टीम हमेशा दबाव में ही दिखी.



श्रीलंका की ओर से चरिथ असालंका ने 53 रनों की पारी खेली, लेकिन यह पारी सिर्फ 112 के स्ट्राइक रेट से आई. वह आखिर तक नाबाद रहे, अंत में श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 137 रन ही बनाए.

That's that from the 1st T20I.#TeamIndia win by 62 runs and go 1-0 up in the three-match series.



Scorecard - https://t.co/RpSRuIlfLe #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/S2EoR9yesm