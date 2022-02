IND Vs SL 3rd T20: आखिरी टी-20 में टीम इंडिया ने किए चार बदलाव, बुमराह-भुवनेश्वर प्लेइंग-11 से बाहर

भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है. टीम इंडिया इस मैच में जीत के जरिए सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगी. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता है, भारतीय टीम पहले बॉलिंग कर रही है.

टीम इंडिया ने आखिरी टी-20 में कुल चार बदलाव किए हैं. ईशान किशन सिर में लगी बॉल के चलते नहीं खेल रहे हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्नर कुमार और युजवेंद्र चहल को आराम दिया गया है.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, रवींद्र जडेजा, हर्षल पटेल, आवेश खान, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज

