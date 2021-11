IND Vs NZ: हनुमा विहारी बाहर क्यों? AUS में ‘अंगद’ बनकर जिसने मैच बचाया, उसे NZ सीरीज में नहीं मिला मौका

IND Vs NZ: टी-20 वर्ल्डकप का खुमार खत्म होने के बाद अब तैयारी भारत और न्यूजीलैंड की होने वाली सीरीज की चल रही है. 3 टी-20 और 2 टेस्ट के लिए टीम का ऐलान हो गया है. टेस्ट टीम का ऐलान शुक्रवार को किया गया और अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया है. क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा आराम कर रहे होंगे. लेकिन इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम का जो ऐलान हुआ, उसमें एक हैरानी सभी को हुई कि हनुमा विहारी को टीम में शामिल नहीं किया गया है.

हनुमा विहारी ने पिछले कुछ साल में टेस्ट मैचों में निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अपना नाम बनाया है, ऐसे में उन्हें एक मजबूत पक्ष के तौर पर देखा जा रहा था. इस साल जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतकर इतिहास रचा था, उसी सीरीज में जब बात मैच को बचाने की आई थी तब हनुमा विहारी ने अंगद की तरह अपना पैर रखकर मैच को बचा लिया था.

खास बात ये भी है कि सिडनी में खेला गया वो टेस्ट मैच ही हनुमा विहारी का आखिरी टेस्ट है, जो उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेला था. तब टीम इंडिया विराट कोहली की गैर-मौजदूगी में खेल रही थी क्योंकि वह एक मैच खेलकर वापस भारत आ गए थे. उसी मैच में भारत की करारी हार हुई थी, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया ने तीन मैच खेले, 2 में जीत हासिल की और एक मैच ड्रॉ करवाया.

