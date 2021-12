IND vs NZ: क्यों स्पिन गेंदबाज बनने को मजबूर हुए एजाज? अश्विन को दिए इंटरव्यू में किया खुलासा

Special Mumbai connect 👍

Secret behind 10-wicket haul 😎

A memorable #TeamIndia souvenir ☺️



🎤 @ashwinravi99 interviews Mr Perfect 10 @AjazP at the Wankhede 🎤 #INDvNZ @Paytm



Watch this special by @28anand 🎥 🔽https://t.co/8fBpJ27xqj pic.twitter.com/gyrLLBcCBM