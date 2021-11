Ind Vs Nz, Kanpur Test: तीसरे दिन ग्राउंड पर नहीं आए साहा, डेब्यू ना होने के बावजूद इस प्लेयर ने की कीपिंग

Ind Vs Nz, Kanpur Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में टेस्ट चल रहा है, शनिवार को मैच का तीसरा दिन है. भारतीय टीम की गेंदबाजी चल रही है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया को झटका लगा है. विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा तीसरे दिन विकेटकीपिंग करने मैदान पर नहीं आए, बल्कि उनकी जगह केएस. भरत को विकेटकीपिंग करने आना पड़ा.



बीसीसीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि ऋद्धिमान साहा की गर्दन में कुछ तकलीफ हुई है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है और मॉनिटर कर रही है. साहा की अनुपस्थिति में केएस. भरत विकेटकीपिंग करेंगे.



आपको बता दें कि इस सीरीज में भारत के मुख्य विकेटकीपर ऋषभ पंत को आराम दिया गया है, यही वजह है कि ऋद्धिमान साहा को चुना गया. और बैक-अप के तौर पर केएस. भरत को रखा गया है.



UPDATE - Wriddhiman Saha has stiffness in his neck. The BCCI medical team is treating him and monitoring his progress. KS Bharat will be keeping wickets in his absence.#INDvNZ @Paytm