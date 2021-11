Ind vs Nz, Kanpur Test: सुबह बैकफुट पर थी टीम इंडिया, शाम तक पलट गई बाजी, अब जीत 9 विकेट दूर

Ind vs Nz, Kanpur Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी कानपुर टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने कमाल कर दिया. तीसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तब टीम इंडिया पर भारी दबाव था, क्योंकि शुभमन गिल का विकेट गिर चुका था और भारतीय टीम के सामने चौथे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने का लक्ष्य था.



लेकिन चौथे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में गया और टीम इंडिया के 51 रन पर ही पांच विकेट गिर गए थे. लेकिन चौथे दिन का खेल खत्म होते-होते भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और अंत में जीत से सिर्फ 9 विकेट दूर है.



पहले सेशन में ही लगे थे झटके...



दिन का खेल जब शुरू हुआ, तब भारत चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल के साथ बड़े लक्ष्य का टारगेट लेकर आया था. लेकिन न्यूजीलैंड के दिल में कुछ और ही था, चौथे दिन के पहले सेशन में न्यूजीलैंड ने शानदार बॉलिंग की. हाल ये था कि सिर्फ 51 रनों के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी.



हालांकि, बाद में श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन और ऋद्धिमान साहा ने शानदार बैटिंग की और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. श्रेयस अय्यर ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक जड़ा, वह पहली पारी में शतक जमा ही चुके थे. ऐसा करने वाले अब श्रेयस अय्यर पहले भारतीय बने हैं.



And that's Stumps on Day 4. #TeamIndia got to bowl four overs with a key breakthrough.



Scorecard - https://t.co/WRsJCUhS2d #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/u1UkkjjUR9