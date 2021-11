Undertaker से WWE की बेल्ट गिफ्ट में ‌चाहता है टीम इंडिया का ये प्लेयर, देखें रोहित-द्रविड़ पर क्या कहा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों टी20 सीरीज का पहला मैच बुधवार को खेला जाएगा. जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. इस टी20 सीरीज में भारतीय फैंस की नजरें ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़‌ जैसे युवा सितारों पर रहने वाली हैं.

मुकाबले से पहले युवा बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने बीसीसीआई को एक खास इंटरव्यू दिया. इस दौरान अय्यर ने भारतीय टीम में पहली बार जगह बनाने के बाद की फीलिंग को साझा किया. अय्यर का मानना है कि वह हेड कोच राहुल द्रविड़ से काफी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे.

इस इंटरव्यू में वेंकटेश अय्यर ने कहा, 'आवेश खान ने मुझे भारतीय टीम में सेलेक्ट होने की सूचना दी थी. मैं अपने कमरे में था और आवेश ने आकर कहा कि हम दोनों का चयन हुआ है. मैं सबसे पहले आवेश के लिए बहुत खुश हुआ फिर अपने लिए. मैंने आवेश को एक खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में बढ़ते हुए देखा है. हम दोनों आधे से दशक से रूम पार्टनर रहे हैं और एक ही एसोसिएशन के लिए क्रिकेट खेला है.'

