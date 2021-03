Ind vs Eng: शतक से चूकने पर बेन स्टोक्स ने पिता को कहा- Sorry, देखें Video

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 650 से ज्यादा रन बने. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 337 रनों के लक्ष्य को बौना साबित कर दिया. जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स के सामने भारतीय गेंदबाज बेबस नजर आए. बेयरस्टो ने जहां 124 रनों की पारी खेली, वहीं बेन स्टोक्स ने 52 गेंदों में 99 रन बनाए. स्टोक्स ने अपनी विस्फोटक पारी के मैदान के हर ओर शॉट लगाए. 99 पर आउट होने के बाद पवेलियन लौटते वक्त वह भावुक हो गए थे.

दूसरे वनडे में शतक से चूकने पर उन्होंने अपने पिता से माफी भी मांगी. पवेलियन लौटते वक्त स्टोक्स ऊपर देखते हुए अपने पिता को 'सॉरी' कहते देखे गए. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बेन स्टोक्स तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हुए. भुवनेश्वर की शॉर्ट बॉल पर स्टोक्स ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स से लगते हुए ऋषभ पंत के हाथों में चली गई. स्टोक्स अगर शतक जड़ते तो ये उनके वनडे करियर की चौथी सेंचुरी होती.

स्टोक्स को अपने पिता से कितना लगाव था, इससे सब वाकिफ हैं. उनके पिता गेरार्ड स्टोक्स का कैंसर के कारण पिछले साल निधन हो गया था और पूर्व रग्बी खिलाड़ी और कोच गेरार्ड पिछले कुछ समय से मस्तिष्क के कैंसर से पीड़ित थे. बेन स्टोक्स अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए एक महीने से अधिक समय तक क्राइस्टचर्च में थे.

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में 2019 में सीरीज के दौरान स्टोक्स ने ‘बीच की अंगुली मोड़कर’ इशारा करते हुए अपने पिता को सम्मान दिया था. उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता को खेल जारी रखने के लिए अपनी अंगुली का एक हिस्सा कटवाना पड़ा था.

इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीता मैच

वनडे सीरीज के दूसरे मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 336 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड ने 337 रनों के लक्ष्य को 43.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

Ben Stokes says sorry to his father after getting out at 99. #INDvENG #BenStokes #bairstow #kuldeep pic.twitter.com/UYvzRJsnAG