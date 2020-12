IND vs AUS, Pink Ball Test: कोहली ने ठोके 74 रन, पहले दिन भारत ने बनाए 233/6

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिन रात के पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरूवार को भारत ने छह विकेट खोकर 233 रन बना लिए. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने 74 और चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन बनाए. पहले दिन का खेल समाप्त होने पर ऋद्धिमान साहा नौ और आर अश्विन 15 रन बनाकर खेल रहे थे.

अपना दूसरा डे-नाइट टेस्ट खेलने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत करने आए शॉ पारी की दूसरी गेंद पर ही मिशेल स्टार्क द्वारा बोल्ड कर दिए गए. मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की अनुशासित तिकड़ी के आगे संघर्षरत भारतीय बल्लेबाजों ने पैर जमाने का प्रयास शुरू किया.

मयंक और चेतेश्वर पुजारा सम्भलकर खेल रहे थे. स्कोर धीरे-धीरे बेहतरी की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन तभी दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज कमिंस ने 32 के कुल योग पर मयंक को बोल्ड कर भारत को दूसरा झटका दिया. मयंक ने 40 गेंदों का सामना कर दो चौके लगाए. इसके बाद पुजारा का साथ देने कप्तान कोहली आए, जो इस चार मैचों की सीरीज का पहला और अंतिम टेस्ट खेल रहे हैं. इसके बाद वह अपने पहले बच्चे के जन्म के अवसर पर परिजनों के साथ रहने के लिए स्वदेश लौट जाएंगे.

Stumps on Day 1 of the 1st Test. #TeamIndia 233/6 Scorecard - https://t.co/dBLRRBSJrx #AUSvIND pic.twitter.com/T3mHk0n0in

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी के सामने रन बनाना आसान नहीं था और शुरुआती झटकों के बाद भारत पर दबाव भी था. ऐसे में पुजारा ने अपने चिर परिचित अंदाज में विकेट पर टिककर बल्लेबाजी की. पुजारा इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.

भारत के पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी पुजारा ने इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर आस्ट्रिलायई गेंदबाजों को थका दिया था. उनके साथ कोहली ने भी धीमी बल्लेबाजी की. उनका ध्यान भी इसी बात पर था कि मेजबान टीम विकेट नहीं ले पाए. हालांकि नाथन लियोन ने पुजारा को आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया.

Watch all the Indian wickets to fall on day one of the Vodafone Test Series including Virat Kohli's crucial run out on 74 #AUSvIND pic.twitter.com/UhKTRxMS3D