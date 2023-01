IND vs NZ U-19 Women's World Cup: टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने से एक कदम दूर, न्यूजीलैंड को रौंदकर फाइनल में पहुंची

भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है. शुक्रवार को पोचेफस्ट्रूम के सेनवेस पार्क में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. अब फाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की विजेता टीम से होगा. पार्श्वी चोपड़ा प्लेयर ऑफ द मैच रहीं.

भारतीय टीम को जीत के लिए 108 रनों का टारगेट मिला था जिसे उसने 14.2 ओवरों में हासिल किया. श्वेता सेहरावत ने एक बार फिर दमदार खेल दिखाते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए जिसमें 10 चौके शामिल थे. वहीं सौम्या तिवारी ने 22 रनों की पारी खेली. हालांकि कप्तान शेफाली वर्मा इस मैच में कमाल नहीं दिखा पाईं और उनके बल्ले से केवल 10 रन निकले.

