Ind vs SL T20 Series: 'Thank You Captain', रोहित शर्मा के मुरीद हुए 'सर' रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा ने अपनी तूफानी पारी में श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली. भारतीय पारी के 16वें ओवर में जड्डू ने दुष्मंता चमीरा की गेंदों पर तीन चौके एवं एक छक्के की मदद से 21 रन बना डाले.

Ravindra Jadeja (PTI)