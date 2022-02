IND vs SL T20: रंग में लौटे भुवनेश्वर कुमार, पारी की पहली बॉल पर ही झटका विकेट, मिशन World Cup के लिए दावेदारी

IND vs SL 1st T20: श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार (24 फरवरी) को खेले गए तीन टी20 की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. यह मैच भारतीय टीम ने 62 रन से जीत लिया. इस मुकाबले में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपनी खोई हुई शानदार फॉर्म वापस पा ली और टीम को बड़ी जीत दिलाई. इस तरह उन्होंने इसी साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है.

मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 199 रन बनाए थे. 200 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 6 विकेट गंवाकर 137 रन ही बना सकी. मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार को पहला ओवर दिया और भुवी ने उनका भरोसा कायम रखा.

भुवी ने दो ओवर में दो विकेट झटके

भुवनेश्वर ने अपने और मैच के पहले ओवर की पहली ही बॉल पर विकेट झटक लिया. भुवी ने श्रीलंकाई ओपनर पथुम निशांका को क्लीन बोल्ड किया. भुवी का जलवा यहीं नहीं रुका. उन्होंने अपने दूसरे और मैच के तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर दूसरा विकेट लिया. इस बार उन्होंने दूसरे ओपनर कामिल मिशारा को कैच आउट कराया. इस तरह भुवी ने मैच में सिर्फ दो ओवर गेंदबाजी की और 9 रन देकर दो विकेट झटके.

India take a 1-0 series lead 👏



They beat Sri Lanka by 62 runs in the first T20I in Lucknow. #INDvSL | 📝 https://t.co/YXIT9WrBeI pic.twitter.com/zwSlaMUc7y