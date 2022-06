Ind Vs Sa T20: जब तीसरे टी-20 में टीम इंडिया की बैटिंग के वक्त बंद हो गया DRS, फिर...

भारत और साउथ अफ्रीका (Ind Vs Sa) के बीच हुए तीसरे टी-20 में टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर ली. इसी के साथ टीम इंडिया (Team India) की सीरीज़ में वापसी की है और अब स्कोर 1-2 हो गया है. विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में जब टीम इंडिया की बैटिंग चल रही थी, उस वक्त यहां एक तकनीकी दिक्कत भी आई. कुछ देर के लिए मैदान में डीआरएस ने काम करना बंद कर दिया था.

ऐसा तब हुआ जब टीम इंडिया की बैटिंग शुरू ही हुई थी, उस वक्त ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग का जिम्मा संभाला. इन्हीं शुरुआती ओवर्स में मैदान में डीआरएस काम नहीं कर रहा था, यानी अगर अंपायर किसी को आउट दे देता तो बल्लेबाज के पास उसका रिव्यू करवाने का ऑप्शन नहीं था.

No DRS available at the moment. Hopefully Ruturaj gets away an LBW shout so my CSK soul will be satisfied for once. #IndvSA