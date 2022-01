IND vs SA: 'Lord Shardul' की आंधी में उड़ गया अफ्रीका, एक स्पेल में पलट दिया गेम

IND vs SA, Shardul Thakur: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा है. पहली पारी में भारतीय टीम 202 रनों पर आउट हो गई थी. जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन लंच के समय तक 102 रनों पर अपने चार विकेट खो दिए थे. इन चार में से तीन बल्लेबाजों को शार्दुल ठाकुर ने चलता किया.

वैसे एक समय साउथ अफ्रीका एक विकेट पर 88 रन बनाकर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी. लंच से कुछ देर पहले केएल राहुल का शार्दुल को गेंद थमाने का दांव कामयाब हो गया और शार्दुल ठाकुर ने बाजी पलट दी. शार्दुल ने पहले कप्तान डीन एल्गर को चलता कर अर्धशतकीय साझेदारी तोड़ी. एल्गर 28 रन बनाकर ऋषभ पंत को कैच दे बैठे.

इसके बाद शार्दुल ने कीगन पीटरसन को अपना शिकार बनाया. पीटरसन बाहर जा रही लेंथ बॉल पर बल्ले का किनारा दे बैठे, जिसके बाद दूसरी स्लिप पर खड़े मयंक अग्रवाल ने शानदार कैच लपका. पीटरसन 62 रन बनाकर आउट हुए.

Day 2 Lunch



Three BIG wickets for @imShard in the morning session as South Africa go into Lunch with 102/4 on the board.



Trail #TeamIndia (202) by 100 runs.



Scorecard - https://t.co/qcQcovZ41s #SAvIND pic.twitter.com/1oYxSvwMZ1